НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    А как же инвалиды, пенсионеры?  Или детям* надо, а им нет?В Госдуме предлож...
  • N N
    Малоимущие, как правило, пьянь! Зачем эту пьянь спонсировать деньгами налогоплательщиков? Е забываем, сколько у нас "...В Госдуме предлож...
  • Леонид
    И две (!) недели наша суперсовременная, супервооруженная не могла его выручить??? Это на фоне глумления над навыками,...Две недели в окру...

Айдар Салимгараев: Искусственный интеллект не принижает роль журналиста

Айдар Салимгараев: Искусственный интеллект не принижает роль журналиста

Автор: Надежда Гордеева Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил представителей СМИ с Днем печати Татарстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх