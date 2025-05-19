Айдар Салимгараев: Искусственный интеллект не принижает роль журналиста

Автор: Надежда Гордеева Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил представителей СМИ с Днем печати Татарстана.
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