Швейцарская компания Roche сообщила о создании препарата вдвое эффективнее Ozempic

Швейцарский фармацевтический гигант Roche рассказал о многообещающих результатах испытаний на ранних стадиях его препарата от ожирения, который может стать потенциальным конкурентом бестселлеров Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly.
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