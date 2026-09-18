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Татар-информ

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Минтранс РФ: Первые МС-21 будут использоваться в том числе для полетов в Казань

Минтранс РФ: Первые МС-21 будут использоваться в том числе для полетов в Казань

Фото: пресс-служба ОАК Первые авиалайнеры МС-21-310 будет использоваться для полетов из Москвы в города европейской части России, включая и столицу Татарстана.

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