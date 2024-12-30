Поставщик подложек для чипов ИИ-ускорителей верит в сохранение высокого спр...

Поставщик подложек для чипов ИИ-ускорителей верит в сохранение высокого спросаЗависимость той же Nvidia в сфере поставок ускорителей вычислений от своих подрядчиков иллюстрирует необходимость синхронизации усилий участников рынка компонентов для его насыщения.