Поставщик подложек для чипов ИИ-ускорителей верит в сохранение высокого спр...

Поставщик подложек для чипов ИИ-ускорителей верит в сохранение высокого спросаЗависимость той же Nvidia в сфере поставок ускорителей вычислений от своих подрядчиков иллюстрирует необходимость синхронизации усилий участников рынка компонентов для его насыщения.
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