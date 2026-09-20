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70 лет в строю: США модернизируют стратегический бомбардировщик B-52

70 лет в строю: США модернизируют стратегический бомбардировщик B-52

ВВС США проводят одну из самых масштабных модернизаций в истории эксплуатации бомбардировщика B-52 Stratofortress превращая 70-летнюю модель в модификацию B-52J с новыми двигателями, радаром APQ-188 с АФАР, повышенной генерацией электроэнергии и обновлёнными бортовыми системами.

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