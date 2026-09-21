НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дамир Натфуллин Татарстан мәдәният министры урынбасары вазифасыннан китте

Дамир Натфуллин Татарстан мәдәният министры урынбасары вазифасыннан китте

Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин үз вазифасыннан китте. Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова җитәкчелегендәге ведомство коллективы аңа уртак һәм нәтиҗәле эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының МАКС мессенжерындагы рәсми каналы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым