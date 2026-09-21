Дамир Натфуллин Татарстан мәдәният министры урынбасары вазифасыннан китте

Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин үз вазифасыннан китте. Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова җитәкчелегендәге ведомство коллективы аңа уртак һәм нәтиҗәле эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының МАКС мессенжерындагы рәсми каналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым