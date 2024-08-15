Друг детства Ишкулова заявил, что не ожидал его участия в атаке на Курскую область

Проживающий в Российской Федерации друг детства фигуранта уголовного преступления об атаке на Курскую область командующего Вооруженными силами Украины Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал, что удивился, когда узнал о том, что Ишкулов принимал участие в диверсии на территории России.