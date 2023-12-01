Красный Полумесяц: Израиль запретил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Палестинский Красный Полумесяц в пятницу, 1 декабря, заявил, что Израиль до дальнейшего распоряжения запретил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии