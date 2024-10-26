На господствующем над Селидово терриконе бойцы 71 ОбСпН подняли флаг России (ВИДЕО, КАРТА)

На главном господствующем над Селидово терриконе взявшие его бойцы 71 ОбСпН подняли флаг России. Сообщается, что подразделения 15-й бригады нацгвардии Украины пытаются бежать через Григоровку к западу от города через реку Солёная под огнём Армии России.