Военное обозрение

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Британская пресса: Европа намерена через три года получить прототип зенитной системы, способной сбивать гиперзвуковые ракеты

Британская пресса: Европа намерена через три года получить прототип зенитной системы, способной сбивать гиперзвуковые ракеты

Европа намерена в кратчайшие сроки разработать систему защиты от гиперзвукового оружия, современные противоракетные системы, стоящие на вооружении армий стране НАТО, с такой угрозой бороться не в состоянии.

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