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Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что защитник не вписывается в модель игры Германии

Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что защитник не вписывается в модель игры Германии

Ханс-Дитер Флик не жалеет, что не включил Матса Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022. Главный тренер Бундестим считает, что 33-летний защитник не вписывается в модель игры национальной команды, сообщает Sport1.

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