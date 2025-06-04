Список из 339 несовершеннолетних украинцев, переданных в Стамбуле делегацией Киева, стал шоком для тех, кто три года участвовал в распространении циничного фейка о «десятках тысяч» якобы похищенных детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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