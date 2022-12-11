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Результаты ночного полумарафона «Огни Дербента» 2022

10 декабря в Дербенте (республика Дагестан) прошел ночной полумарафон «Огни Дербента».  Для забега были доступны дистанции в 3 км, 10 км и 21 км с набором высоты 10 м, 260 м и 460 м соответственно.

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