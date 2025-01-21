Во сколько столице Сибири обошлось оформление улиц к Новому году

Работы по новогоднему оформлению улиц Новосибирска обошлось почти в 16,6 миллиона рублей. Большая часть декораций и украшений, как уверяют в мэрии, были закуплены еще в 2022 году – в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России».