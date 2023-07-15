Знакомые о Пригожине: «Он мог бы стать отличным мясником»

Именно с передовой. И не нужно иронизировать.

Galina Bobryasheva

Никто и не путает! Слаженная, показавшая себя в боях команда, где Пригожин выполнял важнейшую роль! Вас уже спрашивали, вы с передовой? "Мнение этих глубоко спрятавшихся в тылу критиков абсолютно никому не интересно". Почему вы такой назойливый? 🤣