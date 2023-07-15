Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вызывал в Кремль Пригожина и командиров «Вагнера».
Знакомые о Пригожине: «Он мог бы стать отличным мясником»
Комментарии
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Леонид Попивняк
Прям пригожин с передовой командовал......не путайте его личность с бойцами Вагнера.........
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10 час.
Валерий Фоменков
Именно с передовой. И не нужно иронизировать.
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10 час.
Galina Bobryasheva
Никто и не путает! Слаженная, показавшая себя в боях команда, где Пригожин выполнял важнейшую роль! Вас уже спрашивали, вы с передовой? "Мнение этих глубоко спрятавшихся в тылу критиков абсолютно никому не интересно". Почему вы такой назойливый? 🤣
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8 час.
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