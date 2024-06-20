Сборная Германии первой заработала место в 1/8 финала Евро-2024

Команда Юлиана Нагельсманна выиграла два матча и набрала достаточно очков, чтобы выйти из группы После очередного игрового дня чемпионата Европы по футболу определилась первая команда, вышедшая в 1/8 финала.
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