Зәй кызы Бөтенроссия конкурсында җиңү яулады

Зәй студентлар отряды штабының матбугат үзәге җитәкчесе Виктория Романова «Росмолодежь» Яшьләр эшләре буенча федераль агентлыкның физик затлар өчен яшьләр проектларының Бөтенроссия конкурсында җиңү яулады.
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