Британская разведка: Днепровская речная флотилия РФ будет уязвима для украинских БПЛА

Разведка Великобритании проанализировала заявление министра обороны России Сергея Шойгу относительно создания Днепровской речной флотилии и лодочной бригады, ответственной за охрану водных путей Днепра и островов, разделяющих берега Херсонской области.
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