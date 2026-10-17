Со стороны Глушаковы выглядели счастливой семьей. По крайней мере сначала. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.
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Довела! ((
Истероид , психопат.
Никогда не поверю, что никто нигде и никогда не заметил, что мужик ментально больной.
Екатерину и ее маму очень жалко...Горе.
Что на мужика нашло????????