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«Украина второстепенна»: В США назвали свои истинные планы

«Украина второстепенна»: В США назвали свои истинные планы

Обозреватель издания American Conservative Эндрю Басевич назвал истинные планы США на фоне которых судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное.

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