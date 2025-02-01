Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине заявили о повреждении нескольких объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении нескольких объектов в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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