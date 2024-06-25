Ассанж освободился из тюрьмы в Британии и возвращается в Австралию

Основатель WikiLeaks заключил сделку со следствием.фото: wikipedia.org/CC BY-SA 2.0--> Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит на родину в Австралию, сообщает аккаунт Wikileaks в Х.
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