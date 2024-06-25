ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    Дело не в религии, а в саксах, которые УМЕЛО ЭКСПЛУАТИРУЮТ ЭТУ ТЕМУ!!!👁️👁️👁️Во время стрельбы...
  • Рустик Рыксиев
    Да, ну? Взяточники отмазались.Заключённых росто...
  • Серега
    Железный занавес спасёт РоссиюЕС утвердил 14-й ...

Ассанж освободился из тюрьмы в Британии и возвращается в Австралию

Ассанж освободился из тюрьмы в Британии и возвращается в Австралию

Основатель WikiLeaks заключил сделку со следствием.фото: wikipedia.org/CC BY-SA 2.0--> Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит на родину в Австралию, сообщает аккаунт Wikileaks в Х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
За 175 лет в тюрьме можно постареть.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх