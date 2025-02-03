На Камчатке в рабочем кабинете застрелили директора гостиницы "Петропавловск"

По предварительным данным, расправу устроил бывший соучредитель отеля.В Петропавловске-Камчатском утром 3 февраля в своем рабочем кабинете был убит директор гостиничного комплекса "Петропавловск" Руслан Кузнецов, об этом сообщает издание "КамчаткаИнформ".
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