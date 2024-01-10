337 животных поступили, 306 пристроены. В Петрозаводском общественном приюте подвели итоги года

В Петрозаводском общественном приюте подвели итоги года. Самый главный показатель – количество принятых, спасенных, вылеченных, стерилизованных, и, главное, – пристроенных животных, написал руководитель приюта Владимир Рыбалко.
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