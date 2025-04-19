Соцсети: дрон-камикадзе ВСУ атаковал электрическую вышку в брянской Азаровке

Предположительно, в селе нарушена подача электроэнергии.Сегодня, 19 апреля, жители села Азаровка Стародубского округа сообщили о том, что вражеский дрон-камикадзе якобы атаковал высоковольтную линию в населенном пункте.
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