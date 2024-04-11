Китайский ретейлер HEA решил открыть торговые точки в России

Китайский ретейлер Happy Easy Anyway (HEA) запланировал открытие первых магазинов в торговых центрах в Перми и Уфе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании Malltech, которая управляет этой недвижимостью.
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