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Сорвано масштабное наступление ВСУ: Русская армия разгромила огромный хаб с вражеской техникой – источник

Сорвано масштабное наступление ВСУ: Русская армия разгромила огромный хаб с вражеской техникой – источник

Русские военные сорвали масштабное наступление ВСУ, сообщает источник. Был разгромлен огромный хаб с техникой, принадлежащей украинской армии.

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