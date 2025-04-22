Жительницу США нашли живой спустя семь месяцев после её кремации

Жительница Рочестера думала, что кремировала сестру, а затем случайно выяснила, что та жива.Жительница Рочестера (штат Нью-Йорк) семь месяцев думала, что кремировала свою сестру, но случайно узнала, что та жива.
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