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Царьград

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"Это акт цензуры": Youtube близится к антирекорду по блокировке русских каналов. Роскомнадзор выступил с заявлением

"Это акт цензуры": Youtube близится к антирекорду по блокировке русских каналов. Роскомнадзор выступил с заявлением

Принадлежащий Google ресурс Youtube с начала года заблокировал 83 русских канала – от СМИ до спортсменов и музыкантов.

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