Новый метод пересадки поджелудочной железы создали в НИИ имени Склифосовского

Официальное свидетельство о научном открытии получили ученые НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского за выявление особенности кровоснабжения головки поджелудочной железы и разработку нового метода пересадки органа.
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