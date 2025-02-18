В школах Екатеринбурга сократится число мигрантов: уберут с помощью русского языка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля, ФедералПресс. В школах Екатеринбурга может измениться состав школьников, поскольку есть большая доля вероятности, что мигранты не смогут пройти обязательное тестирование по русскому языку.
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