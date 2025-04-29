Когда завершится СВО? Прогнозы экспертов и условия мира на 2025 год

СВО: между военным давлением и тупиком переговоров. Что ждёт конфликт к концу 2025 года? Специальная военная операция, приближающаяся к своему четвёртому году, продолжает оставаться узлом геополитических противоречий.
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