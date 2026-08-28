NASA чуть не отменила проект телескопа за $4 млрд: теперь Nancy Grace Roman готов к старту на Falcon Heavy

Он готовится увидеть то, чего не может James Webb Еще год назад перспективы космического телескопа Nancy Grace Roman выглядели крайне неопределенными: проект оказался под угрозой отмены из-за предложенного администрацией Дональда Трампа масштабного сокращения финансирования NASA.
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