Паэлья на углях!

Следите за мной, перечисляю по часовой стрелке, начиная от двенадцати часов: очищенные томаты, куриный бульон, креветки-карабинери, оливковое масло, паприка, шафран, фасоль, перец-гамбо, чеснок, лук, чили-перец (совсем, абсолютно не острый!) слегка отваренные куриные ножки, филе с куриной грудки и, конечно, бомба!На видео паэлья несколько иная - только из морепродуктов, плюс технологии слегка другие, но суть та же - еще один вкусный способ употребления риса с другими продуктами!Да не пугайтесь вы так, что ж вы такие перепуганные? Это рис испанский, сорта особого, он так и называется - бомба!Это специальный рис, предназначенный для паэльи.