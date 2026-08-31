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Дегтярев: «Договорились с моим визави развивать в Монголии хоккей с шайбой и с мячом»

Дегтярев: «Договорились с моим визави развивать в Монголии хоккей с шайбой и с мячом»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал об итогах встречи с министром культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Жуковыном Алдаржавхланом.

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