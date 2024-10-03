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Петербургский дневник

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Россия по итогам III квартала 2024 года вновь обогнала США по поставке газа в Евросоюз

Россия по итогам III квартала 2024 года вновь обогнала США по поставке газа в Евросоюз

РФ поставила 13,3 миллиарда кубометров газа на рынок ЕС Россия по итогам третьего квартала снова опередила Соединенные Штаты по объему поставок газа в Евросоюз, при этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

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