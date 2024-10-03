Россия по итогам III квартала 2024 года вновь обогнала США по поставке газа в Евросоюз

РФ поставила 13,3 миллиарда кубометров газа на рынок ЕС Россия по итогам третьего квартала снова опередила Соединенные Штаты по объему поставок газа в Евросоюз, при этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии