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Спички - не игрушка

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Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Как бы не так! – еврей из Бруклина не позволил еврею из Ялты принижать Россию

Политнавигатор Именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган (частенько мелькавший ранее в качестве эксперта на российском ТВ) считает, что Россия слаба, может проиграть Украине, и тогда ее власть падет.

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