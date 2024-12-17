Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Global Look Press / Louis Grasse / Keystone Press Agency Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского (срок полномочий президента Украины истек 20 мая) на свою инаугурацию.
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