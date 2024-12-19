Как жить поле ухода китайских авто – почему «Китай» говорит «до свидания» Евгения КомароваВ 2025 году «Китай» частично скажет «до свидания» российскому рынку, и эксперты оценили, как жить после ухода некоторых производителей китайских авто.
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