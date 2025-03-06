В истории адыгов с древнейших времен вплоть до покорения их территории Российской империей, военное дело всегда играло значительную роль.
Военное дело адыгов
Комментарии
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Руслан Техажев
Ничего не может быть влиянием на историческую память и бывшие в далекие времена события.. Было. Но спекулируя на исторических событиях, в наше время требовать преференции в отношениях, тем более, не имея никаких возможностей их подтвердить физически- это уже коллективная умственная шизофрения , как отдельных лидеров, так и целых народов и наций. К сожалению мы имеем не один пример такой коллективной шизофрении среди народов бывшего СССР. Как с этим бороться? Не стесняясь всех этих лидеров мордой об стол. То есть, не задумываясь призывать к ответу за экстремизм, где и как бы это не происходило.
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