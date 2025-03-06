Военное дело адыгов

Руслан Техажев

Ничего не может быть влиянием на историческую память и бывшие в далекие времена события.. Было. Но спекулируя на исторических событиях, в наше время требовать преференции в отношениях, тем более, не имея никаких возможностей их подтвердить физически- это уже коллективная умственная шизофрения , как отдельных лидеров, так и целых народов и наций. К сожалению мы имеем не один пример такой коллективной шизофрении среди народов бывшего СССР. Как с этим бороться? Не стесняясь всех этих лидеров мордой об стол. То есть, не задумываясь призывать к ответу за экстремизм, где и как бы это не происходило.