Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х.

На руинах Страны СоветовШоу-бизнесПрофессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х. Кто-то помнит песню о лодочнике, которого певец грозиться убить? Да бросьте. Должны вы её помнить.Вернуться к статье111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоСейчас и таких нет, музыкальное пространство заполнено ублюдками типа моргенштерна и прочей нечистью.Ritchie BlackmoreА всё почему?ВХвячеслав харченкоПросто и банально, падение нравов, скрепы то гнилые оказались и чем дальше от "эпохи застоя", тем гнилее.Ritchie BlackmoreНедавно был товарищ. матч Болгария -Россия."Умники" решили доверить исполнение гимна России ряженому бесполому петуху киркорову ( глупее придумать сложно ) Вышло это существо... и начался ужас! Хорошо, что операторы догадались увести камеры от этого позора-показывали наших футболистов. Вот и вся история, а по сути развал изнутри.JOKERXXX JOKEREVICHвполне тебя понимаю..надо было тебе поручить уж ты бы исполнил..половозрелый ))Ritchie BlackmoreРучник сними, почитатель шоу голубой обезьяны!ВЗВасилий ЗабоевОт подобных "звезданутых профессоров" появляется только отторжение. Они подобны недоумку Джигурде.ЕЯЕвгений ЯшковСогласен с Вами, Василий!ЕЯЕвгений ЯшковПерефразирую слова Иосифа Игоревича Пригожина об этом "профессоре": "Мнениеэмигранта - неудачника Россию не волнует".ЕЯЕвгений ЯшковПусть и живёт на Украине, а на Россию не тявкает.ЕЯЕвгений ЯшковМеня этот горе - певец всю жизнь бесил.Комментировать
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