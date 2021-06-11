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Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х.

Профессор Лебединский. Никому не нужная звезда 90-х.

  Кто-то помнит песню о лодочнике, которого певец грозиться убить? Да бросьте. Должны вы её помнить.

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вячеслав харченко
Сейчас и таких нет, музыкальное пространство заполнено ублюдками типа моргенштерна и прочей нечистью.
Ritchie Blackmore
А всё почему?
вячеслав харченко
Просто и банально, падение нравов, скрепы то гнилые оказались и чем дальше от "эпохи застоя", тем гнилее.
Ritchie Blackmore
Недавно был товарищ. матч Болгария -Россия."Умники" решили доверить исполнение гимна России ряженому бесполому петуху киркорову ( глупее придумать сложно ) Вышло это существо... и начался ужас! Хорошо, что операторы догадались увести камеры от этого позора-показывали наших футболистов. Вот и вся история, а по сути развал изнутри.
JOKERXXX JOKEREVICH
вполне тебя понимаю..надо было тебе поручить уж ты бы исполнил..половозрелый ))
Ritchie Blackmore
Ручник сними, почитатель шоу голубой обезьяны!
Василий Забоев
От подобных "звезданутых профессоров" появляется только отторжение. Они подобны недоумку Джигурде.
Евгений Яшков
Согласен с Вами, Василий!
Евгений Яшков
Перефразирую слова Иосифа Игоревича Пригожина об этом "профессоре": "Мнениеэмигранта - неудачника Россию не волнует".
Евгений Яшков
Пусть и живёт на Украине, а на Россию не тявкает.
Евгений Яшков
Меня этот горе - певец всю жизнь бесил.

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