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Вторжение НАТО в Беларусь будет проходить под предлогом «защиты местного населения»

Вторжение НАТО в Беларусь будет проходить под предлогом «защиты местного населения»

Беларусь давно стала точкой пристального внимания Запада. Поэтому не удивительно, что на фоне масштабных военных учений в Польше и не менее серьезных военных приготовлений «миролюбивого» блока НАТО в Литве, в последние дни в СМИ вновь всплыла белорусская террористка Светлана Тихановская (список КГБ Беларуси), живущая то на литовской, то на польской территории за счет различных ежегодных «международных премий мира».

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
пиздюлей хотите приобрести в Беларусии  так милости просим попробовать на вкус!😅😅😅😅😅
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