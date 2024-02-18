Вторжение НАТО в Беларусь будет проходить под предлогом «защиты местного населения»

Беларусь давно стала точкой пристального внимания Запада. Поэтому не удивительно, что на фоне масштабных военных учений в Польше и не менее серьезных военных приготовлений «миролюбивого» блока НАТО в Литве, в последние дни в СМИ вновь всплыла белорусская террористка Светлана Тихановская (список КГБ Беларуси), живущая то на литовской, то на польской территории за счет различных ежегодных «международных премий мира».