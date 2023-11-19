"Выселять вместе с семьями". Радикальное решение по мигрантам от губернатора

Пожалуй, главный парадокс современной России – это то, что понимание смертельной опасности, которую представляют для будущего нашего народа замещающая, присутствует у губернаторов тех субъектов, где миграционная ситуация гораздо лучше Москвы и Санкт-Петербурга.