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"Выселять вместе с семьями". Радикальное решение по мигрантам от губернатора

"Выселять вместе с семьями". Радикальное решение по мигрантам от губернатора

Пожалуй, главный парадокс современной России – это то, что понимание смертельной опасности, которую представляют для будущего нашего народа замещающая, присутствует у губернаторов тех субъектов, где миграционная ситуация гораздо лучше Москвы и Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Я уже забыла как выглядят коренные русские люди. Куда ни глянь - везде одни туземцы.
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Александр Салтановский
И их же (ишаков) любят в засос!
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7 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Всех на выход!
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