Эволюция авиационных ракет семейства Х-59 Ракеты Х-59 (на переднем плане) и Х-59М (сзади). Фото MilitaryRussia.
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Эволюция авиационных ракет семейства Х-59 Ракеты Х-59 (на переднем плане) и Х-59М (сзади). Фото MilitaryRussia.
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