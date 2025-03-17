Мошенники научились получать доступ к сим-карте жертвы

МВД предупредило о новой схеме мошенников для получения доступа к сим-карте и мобильному банку. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудником компании, предоставляющей мобильную связь, а затем просят набрать комбинацию цифр и символов.
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