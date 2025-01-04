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СССР-Россия

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"Орешник" запустят по трём направлениям сразу: Генерал раскрыл сценарий СВО на 2025 год

"Орешник" запустят по трём направлениям сразу: Генерал раскрыл сценарий СВО на 2025 год

  Эксперт описал характер и направление боевых действий Обстановка на поле боя в новом 2025 году может оказаться еще более ожесточенной, чем в предыдущем, несмотря на многочисленные разговоры о возможном перемирии.

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Комментарии
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ВХ
Валерий Хальзев
Один вопрос-почему по 3 а не по  33  ? Или дома можно &quot;запускать&quot; и больше???  Стратеги!!!!
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10 час.

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