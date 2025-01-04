"Орешник" запустят по трём направлениям сразу: Генерал раскрыл сценарий СВО на 2025 год

Эксперт описал характер и направление боевых действий Обстановка на поле боя в новом 2025 году может оказаться еще более ожесточенной, чем в предыдущем, несмотря на многочисленные разговоры о возможном перемирии.
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