Тайна Титаника, которую наконец удалось раскрыть

14 апреля 1912 года в 11:40 произошло происшествие с легендарным кораблем «Титаник». Через три часа после столкновения с айсбергом, корабль начал тонуть, и к 2:20 утра 15 апреля он полностью исчез под водой, унесши с собой жизни 1500 человек - это больше двух третей всех людей на борту.