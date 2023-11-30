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Тайна Титаника, которую наконец удалось раскрыть

14 апреля 1912 года в 11:40 произошло происшествие с легендарным кораблем «Титаник». Через три часа после столкновения с айсбергом, корабль начал тонуть, и к 2:20 утра 15 апреля он полностью исчез под водой, унесши с собой жизни 1500 человек - это больше двух третей всех людей на борту.

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