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Антифашист

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В Крыму появилось топливо

В Крыму появилось топливо

Ситуация с топливом на Крымском полуострове стабилизируется. С пятницы, 10 июля, в свободной продаже топливо доступно на автозаправках в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Ялте, Алуште, а также в других менее крупных городах, селах и районах полуострова.

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