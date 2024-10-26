ЗАКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА KOZLOPARTY 2024 🏍

Сегодня вечером Moscow Rock City отметятся на ЗАКРЫТИИ МОТОСЕЗОНА KOZLOPARTY 2024 в МУМИЙ ТРОЛЛЬ БАРЕ на Новом Арбате (aka Калининский проспект)! 🏍Ввалим сборную программу из AC/DC, Bon Jovi, Deep Purple, Dio, Metallica, Motorhead, Poison, Scorpions, Skid Row, Survivor, Whitesnake и ZZ Top! 🤘На сей раз - в компании НОЧНОЙ СМЕНЫ и ЕВГЕНИЯ МАРГУЛИСА (Машина Времени).