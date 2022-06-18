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Билл Симмонс заявил, что не считает «Уорриорз» и «Сперс» династиями. Дэрил Мори отреагировал

Известный журналист Билл Симмонс заявил, что не считает чемпионские команды «Уорриорз» и «Сперс» последних лет династиями.

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